«Барик, возвращайся к нам»: Гузеева переживает за Алибасова

60-летняя Лариса Гузеева опубликовала на личной страничке в Instagram свежий пост, посвятив его 72-летнему Бари Алибасову. Ведущая программы «Давай поженимся» на Первом канале разместила в микроблоге фото, на котором она запечатлена с супругом актрисы Лидии Федосеевой-Шукшиной. Знаменитость искренне переживает за друга, и надеется в его скорейшее выздоровление.

«Барик, дорогой, душа-человек, ну ты чего это! Вставай! Возвращайся к нам», — написала Лариса.

Ранее сын музыкального продюсера уточнил, что врачи ввели Бари Каримовича в состояние медикаментозного сна, в котором он пробудет, по прогнозам, два дня. В настоящее время состояние пациента оценивается, как стабильно тяжелое.

Еще 4 июня стало известно, что Алибасов случайно выпил химикаты, приняв их за воду или сок, из-за чего ему понадобилась помощь врачей. У музыканта диагностированы ожоги пищевода, желудка и дыхательных путей, он находится в отделении токсикореанимации НИИ скорой помощи им. Н. В. Склифосовского, передает ТАСС.