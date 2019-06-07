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Нумеролог считает, что на Алибасова было совершено покушение

Арзу Кабарухина считает, что в истории с отравлением продюсера не все чисто.

Нумеролог считает, что на Алибасова было совершено покушение
Бари Алибасов/globallookpress.com

Нумеролог Арзу Кабарухина считает, что к отравлению продюсера группы «На-На» Бари Алибасова причастно некое заинтересованное лицо. По словам гадалки, желудочно-кишечный тракт является слабым звеном в организме звезды уже на протяжении многих лет, поэтому по нему и был нанесен удар неким человеком. Также она уверена, что предыдущий год был очень тяжелым для Алибасова в плане здоровья. У продюсера предрасположенность к заболеваниям пищеварительной системы.

Как считает Кабарухина, вся эта история с перепутыванием сока и вредоносной жидкости очень странная. «Такое ощущение, что кто-то просто хотел его убрать. Не знаю, кому он мог помешать», — заявила она.

Нумеролог отметила, что Алибасову будет очень сложно вернуться после этого происшествия к нормальной жизни. Сейчас, по словам гадалки, у него очень слабая энергетика. Опасность для здоровья в данный момент сохраняется. Сама нумеролог пожелала продюсеру легендарного коллектива поправляться, как можно быстрее, сообщает «Пятый канал».

Бари Алибасов сейчас находится в медикаментозном сне. Он перепутал отравляющую жидкость с соком и сделал глоток. Артист получил четвертый уровень ожога пищевода – самый высокий. Сейчас за его жизнь борются врачи клиники, куда он был доставлен вскоре после необдуманного поступка. Добавим, что не в лучшем состоянии после происшествия находится и его жена, актриса Лидия Федосеева-Шукшина. У нее серьезная аритмия и проблемы с сердцем.

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Нумеролог считает, что на Алибасова было совершено покушение
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