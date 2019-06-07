Сказке конец: Шейк и Купер официально расстались

Ирина Шейк и Брэдли Купер последнее время находятся под пристальным вниманием СМИ из-за слухов вокруг своего расставания, которые то подтверждались, то опровергались. Однако сейчас похоже, что знаменитая пара действительно решила прекратить отношения после четырех совместных лет.

Как сообщает журнал People со ссылкой на источник, близкий к паре, 33-летняя модель и 44-летний актер в настоящее время решают, как именно разделят опеку над своей маленькой дочерью Леей де Сен, родившейся в 2017 году.

Вчера стало известно, что модель выехала из общего дома с мужем, забрав малышку с собой.

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Напомним, Купер и Шейк начали встречаться весной 2015 года и долго держали свой роман в тайне. После официального подтверждения отношений они по-прежнему продолжали скрываться. Зимой нынешнего года Ирина в одном из интервью призналась, что завидует коллегам, выставляющим события из личной жизни напоказ в социальных сетях, потому что сама она не может этого делать. Она отметила, что таким образом защищает свою семью, ведь счастье любит тишину.