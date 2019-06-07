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Поклонник подарил Алене Кравец квартиру в Швейцарии

Но это, по мнению светской львицы, не повод, чтобы отвечать на ухаживания мужчины.

Поклонник подарил Алене Кравец квартиру в Швейцарии
Алена Кравец. Фото: Instagram.com

Одна из самых состоятельных светских львиц Москвы Алена Кравец обзавелась зарубежной недвижимостью. Не так давно она стала обладательницей апартаментов в Швейцарии, где Алена любит отдыхать и кататься на горных лыжах.

Причем, ничего приобретать самой красавице не пришлось. Апартаменты в 100 уютных «квадратов» на берегу Женевского озера ей в качестве подарка на день рождения преподнес один состоятельный поклонник. Квартира имеет большую террасу, панорамные окна и изумительный вид из окна.

«Он купил и оформил на меня эти апартаменты. Я не стала отказываться от столь щедрого подарка – понимаю, что достойна», рассказала светская львица корреспонденту издания «Дни.ру».

Но отметила при этом, что щедрый презент еще не повод отвечать на ухаживания мужчины, ведь Алена официально замужем, у нее есть дочь. И несмотря на проблемы в семейной жизни в прошлом, бросаться в объятия первого встречного мужчины, пусть и состоятельно, она не будет. Тем более, что Кравец и сама состоятельная дама.

Напомним, не так давно светская львица и ведущая авторской колонки на портале Teleprogramma.pro прокомментировала скандал, разгоревшийся с дочерью Алсу на шоу «Голос». По этому поводу, Алена отметила, что история еще раз показала, что «у нас ненавидят богатых».

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Тэги:

Алена Кравецзарубежная недвижимостьпоклонниксветская львица
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Поклонник подарил Алене Кравец квартиру в Швейцарии
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