Поклонник подарил Алене Кравец квартиру в Швейцарии

Но это, по мнению светской львицы, не повод, чтобы отвечать на ухаживания мужчины.

Одна из самых состоятельных светских львиц Москвы Алена Кравец обзавелась зарубежной недвижимостью. Не так давно она стала обладательницей апартаментов в Швейцарии, где Алена любит отдыхать и кататься на горных лыжах.

Причем, ничего приобретать самой красавице не пришлось. Апартаменты в 100 уютных «квадратов» на берегу Женевского озера ей в качестве подарка на день рождения преподнес один состоятельный поклонник. Квартира имеет большую террасу, панорамные окна и изумительный вид из окна.

«Он купил и оформил на меня эти апартаменты. Я не стала отказываться от столь щедрого подарка – понимаю, что достойна», рассказала светская львица корреспонденту издания «Дни.ру».

Но отметила при этом, что щедрый презент еще не повод отвечать на ухаживания мужчины, ведь Алена официально замужем, у нее есть дочь. И несмотря на проблемы в семейной жизни в прошлом, бросаться в объятия первого встречного мужчины, пусть и состоятельно, она не будет. Тем более, что Кравец и сама состоятельная дама.

Напомним, не так давно светская львица и ведущая авторской колонки на портале Teleprogramma.pro прокомментировала скандал, разгоревшийся с дочерью Алсу на шоу «Голос». По этому поводу, Алена отметила, что история еще раз показала, что «у нас ненавидят богатых».