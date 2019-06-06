42-летняя Борисова пожаловалась на депрессию и «сухой срыв»

42-летняя Дана Борисова переживает не лучший период в своей жизни. Несмотря на то, что телеведущая смогла отказаться от пагубных пристрастий благодаря курсу реабилитации в одной из клиник в Таиланде, она столкнулась с рядом других проблем. Девушка жалуется на депрессию и «сухой срыв». Знаменитость не скрывает: в последнее время она видит поводов для радости. Дана стала рассеянной и невнимательной.

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Точную причину своего состояния девушка определить не может. Происходящее с Борисовой взволновало и Андрея Малахова. Телеведущий лично позвонил приятельнице и поинтересовался ее самочувствием. В свою очередь, знаменитость поблагодарила мужа Натальи Шкулевой за поддержку.

Девушка призналась, что некоторое время пребывает в апатии. У Даны пропал аппетит и она похудела на четыре килограмма. Сейчас Борисова планирует отправиться в Италию. Знаменитость уверена, что смена обстановки выведет ее из депрессии, сообщает портал «Актуальные новости».