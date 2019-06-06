ЗВЕЗДЫ

Галкин показал, как Лиза и Гарри играют с горгульями их замка

Статуи в виде драконов охраняют вход в поместье. Алла Пугачева даже дала им имена.

Галкин показал, как Лиза и Гарри играют с горгульями их замка
Максим Галкин. фото: globallookpress

Максим Галкин любит публиковать в Instagram игры детей – пятилетних Гарри и Лизы. Очередная прогулка стала поводом рассказать о замке в деревне Грязь, где живет звездная семья. Пародист вспомнил, как решил десять лет назад поставить у замка четыре статуи горгулий в виде драконов.

Два года спустя Галкин и Пугачева заехали в замок. Примадонна решила дать имена горгульям, чтобы «подружиться» с ними. Возле входа стоят Гарик и Гуля – так певица разделила слово «горгулья» на два имени. Остальных драконов зовут Корнуэлл и Тибальд.

Лиза и Гарри любят играть рядом со статуями. Они разговаривают со стражами замка и придумывают забавные игры. Максим Галкин заснял на телефон и выложил в Instagram, как дети просят горгулий победить орлов-гангстеров.

Галкин любит сравнивать необычные статуи с драконами из «Игры престолов». Пародист находит множество сходств, хотя статуи появились гораздо раньше сериала. Максим Галкин смотрел финал «Игры престолов» и наряду со многими другими фанатами остался разочарован концовкой.

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Галкин показал, как Лиза и Гарри играют с горгульями их замка
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