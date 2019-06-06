Решетова радуется тому, что больше не нужно скрывать беременность

Модели пришлось не выходить лишний раз на улицу, чтобы никто не мог ее сфотографировать.

Слухи о беременности Анастасии Решетовой появились после того, как певица Ханна намекнула на интересное положение возлюбленной Тимати. На премии RU-TV артистка заявила, что её детская коляска вскоре окажется у модели.

Решетова никак не комментировала свою беременность и тщательно скрывала её, пока недавно не объявила о грядущем пополнении. Модель устроила с Тимати романтическую фотосессию, где видны изменившиеся формы будущей мамы.

«Честно говоря, сложно было скрывать от всех это долгожданное событие. Теперь хоть легче на душе стало и можно спокойно вести Instagram и выходить на улицу», — призналась Анастасия Решетова.

После возобновившихся слухов скрывать беременность модели было непросто. Решетова пыталась сбить с толку подписчиков, публикуя в Instagram старые фото в бикини и корсете.

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Также тщательно Тимати скрывал и беременность предыдущей пассии Алены Шишковой. Общественность узнала о том, что Тимати стал папой лишь через несколько дней после родов. Большую часть беременности Шишкова провела в Доминикане. Сейчас дочку Алису воспитывает мама Тимати Симона Юнусова.