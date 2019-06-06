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Решетова радуется тому, что больше не нужно скрывать беременность

Модели пришлось не выходить лишний раз на улицу, чтобы никто не мог ее сфотографировать.

Решетова радуется тому, что больше не нужно скрывать беременность
Анастасия Решетова и Тимати. фото: globallookpress

Слухи о беременности Анастасии Решетовой появились после того, как певица Ханна намекнула на интересное положение возлюбленной Тимати. На премии RU-TV артистка заявила, что её детская коляска вскоре окажется у модели.

Решетова никак не комментировала свою беременность и тщательно скрывала её, пока недавно не объявила о грядущем пополнении. Модель устроила с Тимати романтическую фотосессию, где видны изменившиеся формы будущей мамы.

«Честно говоря, сложно было скрывать от всех это долгожданное событие. Теперь хоть легче на душе стало и можно спокойно вести Instagram и выходить на улицу», — призналась Анастасия Решетова.

После возобновившихся слухов скрывать беременность модели было непросто. Решетова пыталась сбить с толку подписчиков, публикуя в Instagram старые фото в бикини и корсете.

Также тщательно Тимати скрывал и беременность предыдущей пассии Алены Шишковой. Общественность узнала о том, что Тимати стал папой лишь через несколько дней после родов. Большую часть беременности Шишкова провела в Доминикане. Сейчас дочку Алису воспитывает мама Тимати Симона Юнусова.

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Решетова радуется тому, что больше не нужно скрывать беременность
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