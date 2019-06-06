ЗВЕЗДЫ

Андрея Малахова «заставили» замолчать на десять минут

Телеведущий поделился с поклонниками забавным снимком.

Андрея Малахова «заставили» замолчать на десять минут
Андрей Малахов. Фото: globallookpress.com

Умение быстро и красиво говорить не изменяет Андрею Малахову никогда, что он регулярно демонстрирует в своих развлекательных шоу. Поклонников восхищает талант телеведущего, а он в свою очередь, бывает не прочь подшутить над самим собой.

На одном из своих последних опубликованных в Instagram снимков Малахов позирует перед камерой, лежа в стоматологическом кресле. Над ним с улыбкой возвышается зубной врач, надевшая на голову по случаю визита звездного пациента небольшую диадему.

«Перед своим летним отпуском. Зубная фея Альбина заставила меня замолчать на десять минут!» – подписал фото Малахов.

Подписчики не преминули прокомментировать смешной кадр, при этом многие вспомнили о недавнем конфликте ведущего с Максимом Галкиным.

«Тяжело, наверное, пять минут молчать вам», «Молчащий Малахов – это нонсенс», «Галкин довел?», «Максим Галкин заставил Малахова замолчать. Что скажет его жена? Сразу после небольшой рекламы», – развеселились пользователи соцсети.

Фото: Instagram@malakhov007

Напомним, ранее интернет-портал Малахова, ссылаясь на греческое агентство недвижимости, сообщил, что Галкин и Алла Пугачева строят на Кипре роскошный трехэтажный особняк. Пародиста по-настоящему возмутила публикация. Муж Примадонны назвал телеведущего «главным телесплетником» и заявил, что никаких домов на острове у него нет и не было, пишет «Пятый канал».

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InstagramАндрей МалаховМаксим Галкин
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Андрея Малахова «заставили» замолчать на десять минут
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