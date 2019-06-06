Пугачева пытается изжить слова-паразиты в речи Галкина

Вот уже восьмой год Максим Галкин остается бессменным ведущим главного музыкального события страны – премии МУЗ ТВ. В этой роли он очень полюбился поклонникам, которые считают, что в качестве конферансье он неподражаем.
На церемонии вручения премии приходит даже звездная супруга юмориста. Если же она не может присутствовать на шоу лично, внимательно следит за ним в трансляции. По словам Максима, после просмотра певица в обязательном порядке обращает его внимание на ошибки и недочеты, делая ценные замечания.
«Алла, конечно, смотрит церемонию. Ругать не ругает меня, но всегда указывает на проскальзывающие у меня в речи слова-паразиты», – поделился с сайтом «Дни.ру» муж Примадонны.
Несмотря на небольшие разногласия, звездные супруги продолжают нежно любить друг друга, а Галкин регулярно радует своих поклонников в Instagram совместными фотографиями пары. Новое семейное фото звездной четы очень понравилось фанатам. Фолловеры в очередной раз отметили, как прекрасно выглядит нестареющая Алла Борисовна.
«Чем вы Аллу Борисовну кормите, что она так хорошеет?», «Максим, скажу вам, что с Аллой Вы смотритесь супер!», «Восхищаюсь Аллой Борисовной. Молодец! И муж за нее всегда горой. Максим, вы – настоящий мужчина!» – прокомментировали снимок подписчики.