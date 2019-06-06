Пугачева пытается изжить слова-паразиты в речи Галкина

Вот уже восьмой год Максим Галкин остается бессменным ведущим главного музыкального события страны – премии МУЗ ТВ. В этой роли он очень полюбился поклонникам, которые считают, что в качестве конферансье он неподражаем.

больше по теме Дана Борисова поддержала Малахова после конфликта с Галкиным Телеведущая посоветовала ему не обращать внимания на претензии звездной семьи.

На церемонии вручения премии приходит даже звездная супруга юмориста. Если же она не может присутствовать на шоу лично, внимательно следит за ним в трансляции. По словам Максима, после просмотра певица в обязательном порядке обращает его внимание на ошибки и недочеты, делая ценные замечания.

«Алла, конечно, смотрит церемонию. Ругать не ругает меня, но всегда указывает на проскальзывающие у меня в речи слова-паразиты», – поделился с сайтом «Дни.ру» муж Примадонны.

Несмотря на небольшие разногласия, звездные супруги продолжают нежно любить друг друга, а Галкин регулярно радует своих поклонников в Instagram совместными фотографиями пары. Новое семейное фото звездной четы очень понравилось фанатам. Фолловеры в очередной раз отметили, как прекрасно выглядит нестареющая Алла Борисовна.

«Чем вы Аллу Борисовну кормите, что она так хорошеет?», «Максим, скажу вам, что с Аллой Вы смотритесь супер!», «Восхищаюсь Аллой Борисовной. Молодец! И муж за нее всегда горой. Максим, вы – настоящий мужчина!» – прокомментировали снимок подписчики.