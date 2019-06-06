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Подружка Бруклина Бекхэма стала послом известной марки

Хана Кросс будет представлять популярный корейский брэнд Bershka.

Подружка Бруклина Бекхэма стала послом известной марки
Подружка Бруклина Бекхэма Хана Кросс стала послом известной марки. Фото: instagram.com/hancross/

Модель Хана Кросс подписала договор с брендом Bershka. 22-летняя подружка Бруклина Бекхэма станет послом корейского бренда. В Instagram девушки появились первые снимки из отснятой фотосессии.

На одном из них она предстала с неброским макияжем, на втором — наводящей марафет перед зеркалом, а на третьем — с ярко-синими тенями и розовой помадой на губах.

Что же касается ее возлюбленного Бруклина, то тот, в свою очередь, поделился в соцсетях черно-белым фото, на котором несет Хану на руках.

Свой пост он оставил без комментариев, а лишь сопроводил его изображением сердечка. О том, когда был сделан снимок, молодой человек также не счел нужным сообщать.

Стоит отметить, что любовная идиллия у пары наступила после того, как Дэвид Бекхэм настоятельно порекомендовал 20-летнему сыну пересмотреть свои отношения с Ханной и дистанцироваться от нее.

На столь жесткое требование как правило демократичный папаша решился после очередной бурной ссоры влюбленных.

Парочка славится своим необузданным темпераментом, но последний скандал, устроенный ими две недели в Каннах, по всей видимости вывел Дэвида из себя.

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Подружка Бруклина Бекхэма стала послом известной марки
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