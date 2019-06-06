Подружка Бруклина Бекхэма стала послом известной марки

Модель Хана Кросс подписала договор с брендом Bershka. 22-летняя подружка Бруклина Бекхэма станет послом корейского бренда. В Instagram девушки появились первые снимки из отснятой фотосессии.

На одном из них она предстала с неброским макияжем, на втором — наводящей марафет перед зеркалом, а на третьем — с ярко-синими тенями и розовой помадой на губах.

Что же касается ее возлюбленного Бруклина, то тот, в свою очередь, поделился в соцсетях черно-белым фото, на котором несет Хану на руках.

Свой пост он оставил без комментариев, а лишь сопроводил его изображением сердечка. О том, когда был сделан снимок, молодой человек также не счел нужным сообщать.

Стоит отметить, что любовная идиллия у пары наступила после того, как Дэвид Бекхэм настоятельно порекомендовал 20-летнему сыну пересмотреть свои отношения с Ханной и дистанцироваться от нее.

На столь жесткое требование как правило демократичный папаша решился после очередной бурной ссоры влюбленных.

больше по теме Сын Дэвида Бекхэма и его девушка устроили драку в Каннах Секюрити отеля пришлось разнимать Бруклина и Ханну Кросс.

Парочка славится своим необузданным темпераментом, но последний скандал, устроенный ими две недели в Каннах, по всей видимости вывел Дэвида из себя.