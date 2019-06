В роду Кардашян обнаружили шотландских монархов

В роду Ким Кардашян оказались шотландские короли. Об этом стало известно от Крэйга Уильямса, шотландского журналиста, который не поленился изучить семейное древо звезды реалити-шоу.

Репортер выяснил, что родственные связи модели конями уходят в 17 век, когда на свет появился герой Хайленда — знаменитый разбойник Роб Рой МакГрегор. Кроме этого в семейном древе Кардашян оказался и король Шотландии Кеннет МакЭлпин.

«Покопаться» в родословной Ким Уильямса заставила страсть семейства Кардашян к Шотландии. Старшая сестра Ким Кортни в 2012 году при крещении назвала свою дочь Пенелопой Скотланд Дисик, чтобы почтить шотландские корни матери.

Проведя исследование, Крэйг нашел связь семейства Кардашян с основателем клана МакГрегором, который был братом Кеннета МакЭлпина.

Журналист был изрядно удивлен, обнаружив, что в жилах медиаперсон течет «голубая кровь» и они являются потомками старейшего шотландского рода.

Исследователь признался, что знал, что найдет шотландские корни у Кардашян, но и представить себе не мог, что их предком окажется историческая личность такого масштаба.

«Так как МакГрегоры заявляют, что являются прямыми потомками шотландских королей, то, возможно, Ким может претендовать на престол», — отметил Уильямс.

Связь Ким с шотландскими королями была обнаружена по материниской линии через пра-пра-пра-бабушку Крис Дженнер, которую звали Маргарет Элизабет Мэги.

Она родилась в Миссисипи в 1856 году и умерла в 1940. Там она была известна как «Бетти» Ван Зандт — эту фамилию она взяла после того, как вышла замуж за Джейкоба Джеймса Ван Зандта.

Пра-пра-пра-пра-пра-дедушка Маргарет был Томас Мэги, родившейся в Шотландии в 1645 году. Данные содержаться в документе «История семьи Мэги», написанной Леоном Уолкером из Миссисипи. Он был дополнен Лесли Мэги-мл. в 1990 году.

Тем временем дед Томаса Мэги, Патрик МакГрегор, который родился в Шотландии в период между 1578 и 1621 годами, по некоторым сведениям разбойничал в Хайленде в 1636.

В книге «Американские потомки королей» Чарльза Генри Браунинга, вышедшей в 1883 году, подтверждается, что Джеймс МакГрегор сменил имя на Томас Мэги, так как был признан в Шотландии вне закона и действительно эмигрировал в Вирджинию.

О том, будет ли звезда реалити-шоу претендовать на шотландский трон, неизвестно — Ким пока не дала никаких комментариев по этому поводу. Однако ссылку на статью, которую перепечатал у Daily Record Daily Mail, она у себя «запостила».

Kim Kardashian’s family tree reveals she is a descendant of Scottish royalty https://t.co/xe9Q0XJoqq

— Daily Mail Celebrity (@DailyMailCeleb) 3 июня 2019 г.