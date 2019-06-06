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Помолодевшая Таисия Повалий вернулась в Киев

Изменившуюся украинскую артистку не узнали на видео поклонники.

Помолодевшая Таисия Повалий вернулась в Киев
Таисия Повалий помолодела и изменилась. Фото: globallookpress.com

Новое видео певицы Таисии Повалий немало удивило почитателей ее таланта. Изменившуюся и помолодевшую звезду теперь просто не узнать.

На видео, которое украинская артистка разместила в Instagram, она позирует перед камерой своего смартфона, двигаясь в автомобиле по улицам Киева. Певица выглядит моложе привычного.

Такие перемены очень понравились фолловерам Таисии. Артистка получила массу восторженных комплиментов от своих поклонников. Многие отметили, как похорошела знаменитость. «Таечка, смотреть на вас сплошное удовольствие!», «Ты прелесть, как и все твои песни», «Выглядите обалденно! Молодильные яблоки едите, да? Но их на Бессарабке не продают», — пишут комментаторы в блоге Повалий.

Конечно, не обошлось и без критики. Нашлись те, кто считает: в погоне за молодостью Таисия слишком уж увлеклась пластикой и потеряла индивидуальность.

«Узнать невозможно, поэтому приходится прямо писать: это Повалий. И это она в Киеве», — цитируют украинского политтехнолога Алексея Голубкина «Дни.ру».

Напомним, народная артистка Украины отмечает в этом году свой 55-летний юбилей. По словам певицы, самым лучшим подарком для нее станет рождение внука или внучки. И это произойдет совсем скоро. Единственный сын Повалий Денис и его возлюбленная ждут пополнения в семействе. Звезда уверена, что из нее выйдет отличная бабушка.

«Если понадобится моя помощь, долго просить не придется», — поделилась своей радостью Таисия Повалий.

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Помолодевшая Таисия Повалий вернулась в Киев
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