Как сохранить прическу ночью: Хилькевич делится опытом

Анна Хилькевич всегда отлично выглядит, вызывая сотни восхищенных комментариев от поклонников. Однако звезда решила сделать необычное признание, какой ценой ей достается прекрасный внешний вид.

В своем Instagram Хилькевич опубликовала селфи. В кадре она сидит и слегка оттягивает в руке хвост волос, демонстрируя его длину.

«Я сегодня спала практически сидя, чтобы с утра минимум времени потратить на укладку. Удалось», — написала Анна, добавив к сообщению несколько смеющихся смайликов.

Поклонники актрисы решили поддержать ее шутливое настроение и дали несколько «полезных» советов.

«Здорово! Так а если стоя спать, то можно даже и не раздеваться, а утром сразу на работу идти!», «Правильно, а если поесть на ночь, то с утра можно не завтракать», — написали в комментариях.