ЗВЕЗДЫ

Как сохранить прическу ночью: Хилькевич делится опытом

Актриса иронично утверждает, что положение тела во сне имеет значение.

Как сохранить прическу ночью: Хилькевич делится опытом
Анна Хилькевич Фото: Globallookpress

Анна Хилькевич всегда отлично выглядит, вызывая сотни восхищенных комментариев от поклонников. Однако звезда решила сделать необычное признание, какой ценой ей достается прекрасный внешний вид.

В своем Instagram Хилькевич опубликовала селфи. В кадре она сидит и слегка оттягивает в руке хвост волос, демонстрируя его длину.

«Я сегодня спала практически сидя, чтобы с утра минимум времени потратить на укладку. Удалось», — написала Анна, добавив к сообщению несколько смеющихся смайликов.

Поклонники актрисы решили поддержать ее шутливое настроение и дали несколько «полезных» советов.

«Здорово! Так а если стоя спать, то можно даже и не раздеваться, а утром сразу на работу идти!», «Правильно, а если поесть на ночь, то с утра можно не завтракать», — написали в комментариях.

Вам может быть интересно:

«Хозяюшка»: Рудова отреагировала на фото Хилькевич в вечернем платье «Мини-банда на райончике»: Анна Хилькевич одела дочерей в одинаковые наряды Дочки-матери: зачем Хилькевич, Малинина и другие звезды с детьми носят одинаковые вещи

Тэги:

Анна Хилькевичприческа звезды
Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Как сохранить прическу ночью: Хилькевич делится опытом
Интересно?
Поделись с друзьями: