Андрей Биланов объяснил причины крушения трех своих браков

Известный актер сегодня считается завидным холостяком. О своей личной жизни он рассказал в эфире программы «Судьба человека» на канале «Россия-1».

Актер, который прославился по ролям в сериалах «Райские яблочки» и «Счастливы вместе», Андрей Биланов стал гостем программы «Судьба человека» на канале «Россия-1». В студии у Бориса Корчевникова он рассказал, почему рухнули все три его брака.

По словам актера, в расставании с первой женой Аллой виноват только он сам. Пара распалась, несмотря на общую дочь Екатерину. «Я по жизни — бунтарь. Говорил жене, что буду не только заниматься любимым делом, играть в кино, но и уделять внимание семье. Хотел убить двух зайцев. Мне хотелось, чтобы семья не сводила концы с концами. Я рисовал в глазах супруги образ принца на белом коне. Она была очень красивой, умной. Жена все ждала, когда я вспомню о семье. Не дождалась. В результате мы расстались», — отметил актер.

Вторая супруга актера Татьяна оказалась яркой и неординарной женщиной. «В семье не могло быть два лидера. В итоге нашла коса на камень. Каждый тянул одеяло на себя. Я больше всего лет прожил с Татьяной. Хотя у нас и не было общих детей», — заявил Биланов.

С третьей супругой Инной актер был поначалу счастлив. Родился сын Илья. «Она тоже была красива до невозможности. Считаю, что я не сделал правильных выводов из предыдущих отношений и упустил шикарную женщину. Во всем виноват только я сам», — сказал Биланов, который сегодня считается одним из самых завидных холостяков страны.