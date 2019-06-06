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Изменение завещания: СМИ сообщили, что Бари Алибасов переписал документ

Продюсер может оставить элитную недвижимость своему сыну.

Изменение завещания: СМИ сообщили, что Бари Алибасов переписал документ
Бари Алибасов переписал завещание? Фото: globallookpress.com

Попавший в больницу Бари Алибасов задумался о том, кому достанется его имущество в случае ухода из жизни. Как сообщили СМИ, шоумен решил составить завещание заново.

В собственности Бари Каримовича есть элитные апартаменты в Мерзляковском переулке столицы. На 220 квадратных метрах проведен дорогостоящий ремонт, всего в квартире насчитывается девять комнат. Эту недвижимость, а также еще две стометровые квартиры в этом же здании, получит сын Алибасова от гражданского брака с Еленой Уронич.

Продюсер состоял в официальном браке пять раз. Усолич родила сына, которого тоже назвали Бари, в 1985 году, также у знаменитости, по неподтвержденным сведениям, есть внебрачная дочь Вера. Состояние госпитализированного в НИИ Склифосовского Алибасова остается стабильным, близкие, коллеги и поклонники желают ему поскорее встать на ноги.

Руководитель «На-на» получил тяжелые химические ожоги, когда проглотил по ошибке средство для чистки труб, перепутав эту жидкость с соком, из-за не самого острого зрения. Ранее звездный адвокат Сергей Жорин рассказал, что продюсер уже подписал семь лет назад завещание. В нем он распределил свои активы, не оставив прямым наследникам ничего. При этом сам Жорин в документе был указан, отмечает сайт argumenti.ru.

О новом завещании Алибасова пишет Telegram-канал «Только никому» со ссылкой на эксклюзивный источник. Официальных подтверждений данной информации пока нет.

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Изменение завещания: СМИ сообщили, что Бари Алибасов переписал документ
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