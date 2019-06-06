Утонула в цветах: Нетребко получила огромный букет роз от незнакомца

Анна Нетребко, находящаяся с мужем в России, отправилась из Москвы в Санкт-Петербург на сапсане. Певица не делала тайны из своих маршрутов, однако не ожидала, что неизвестный поклонник будет ждать ее в одном из вагонов.

Незнакомец вручил Анне роскошный букет темно-красных роз, который она едва могла удержать двумя руками. Оперная дива опубликовала фото подарка в Instagram, подписав, что очень тронута подобным жестом.

«В Сапсане иногда бывают пассажиры, которые вдруг, просто так делают тебе такие сюрпризы! СПАСИБО!» — подписала снимок Анна.

Подписчики певицы выразили восторг, отметив, что это поступок настоящего мужчины.

«Боже, миллион алых роз», «Невероятно, какая красота», «Вот это я понимаю, не просто фанат, но и настоящий мужчина», «На месте мужа я бы ревновала», — написали в комментариях.