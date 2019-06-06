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Гордон заявила, что не называла Собчак «старой и страшной»

По словам правозащитницы, ее аккаунт кто-то взломал.

Гордон заявила, что не называла Собчак «старой и страшной»
Екатерина Гордон/globallookpress.com

Известная правозащитница Екатерина Гордон в Instagram прокомментировала информацию, появившуюся на портале, где главным редактором работает Андрей Малахов. Недавно на сайте был опубликован материал, в котором Екатерина Гордон называет светскую львицу Ксению Собчак «старой и страшной». В своем философском посте Собчак рассуждала об окончании дружбы между людьми. Многие пользователи не поняли, к чему вообще Гордон это «ляпнула».

«Друзья! Вы знаете меня, как человека смелого и прямого, но в данном случае ничего подобного я не делала и не говорила. Больше того: во время данной публикации была с другом Димой Ашманом на переговорах в публичном месте. Выражаю свои мысли я куда изящнее и интереснее. Это же чистой воды провокация. Выясняем кто это себе позволил. Меняем пароли», — заявила Екатерина Гордон.

Под постом Собчак отметилась Екатерина Гордон/instagram.com/xenia_sobchak/

Судя по всему, кто-то взломал аккаунт правозащитницы и от ее лица оставил такой комментарий.

Отметим, что недавно разгорелся другой скандал вокруг публикаций на данном портале. Там появилась статья, что телеведущий Максим Галкин и Алла Пугачёва построили трехэтажный особняк на Кипре. Юморист заявил, что никакой недвижимости у него в этой стране нет. Программу Малахова на центральном канале он назад «дешевым балаганом».

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Андрей МалаховЕкатерина ГордонКсения Собчак
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Гордон заявила, что не называла Собчак «старой и страшной»
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