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Джуд Лоу повторно сыграет свадьбу во Франции

Звезда сериала «Молодой папа» и Филлипа Коэн проводят медовый месяц на итальянском острове Сардиния.

Джуд Лоу повторно сыграет свадьбу во Франции
Джуд Лоу повторно сыграет свадьбу во Франции. Фото: Global Look Press

О женитьбе 46-летнего Джуда Лоу на 32-летней Филиппе Коэн стало известно в апреле. Брак был зарегистрирован в Лондоне и на церемонии присутствовали только несколько самых близких для пары людей.

Тем не менее, влюбленные останавливаться на достигнутом не собираются и намерены сыграть еще одну свадьбу — более масштабную и на этот раз во Франции.

Церемония должна состояться осенью. Счастливый новобрачный попросил своего старшего сына 22-летнего Рафферти быть шафером на своем бракосочетании. По словам инсайдера, Лоу и Коэн хотят сыграть традиционную свадьбу с танцами и шампанским рекой.

Джуд также хочет пригласить своих друзей-актеров, с которыми начинал карьеру.

Так как до осени еще далеко, молодожены отправились в медовый месяц в Италию на Сардинию. Джуда и Филлипу заметили на прогулке по острову. Актер и модель все время целовались и не отрывали друг от друга влюбленных глаз, пишет Daily Mail.

Напомним, что для Джуда Лоу это второй по счету брак. Первый раз он женился в 1997 году на Сэди Фрост. В этом браке у него родилось трое детей — Рафферти, Ирис и Руди. Дочери и младшему сыну актера 18 и 16 лет соответственно. Пара развелась в 2003 году.

У Джуда также есть девятилетняя дочь София от модели Саманты Берк и Ада от музыкантши Кэтрин Хардинг.

Лоу также встречался с Сиенной Миллер. Эта связь закончилась скандалом: актеру пришлось публично принести девушке извинения после того, как он завел интрижку с няней своих детей.

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Джуд Лоу повторно сыграет свадьбу во Франции
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