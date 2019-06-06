Кожевникова наглядно показала результат своего похудения

У 34-летней Марии Кожевниковой трое сыновей: 5-летний Иван, 4-летний Максим и маленький Василий, которому в июле исполнится два годика. Как и певица Полина Гагарина, актриса набрала лишние килограммы после беременности. Вынашивая второго ребенка, Мария поправилась на 40 килограммов. Будущая мамочка старалась следить за своим рационом, восполняя водный баланс организма, но, несмотря на это, вес стремительно рос.

«Ела я не так уж много, да и воду пила в пределах нормы. А вес стал расти с геометрической прогрессией с седьмого месяца… Врачи пришли к выводу, что вот такая гормональная перестройка у организма», — приводил 7days.ru слова Марии Кожевниковой.

За третью беременность актриса набрала сравнительно немного — всего 13 килограммов. Многодетной мамочке удалось привести фигуру в былую форму. Однако до сих пор Мария следит за своим весом, стараясь удерживать его на одной и той же отметке.

В Instagram актриса опубликовала фотоотчет своего похудения, рассказав о том, что без жесткого ограничения питания и унизительных диет она за три недели сбросила 5 килограммов. Мария наглядно показала результат похудения на фото до и после.

«Я в первую очередь хотела очистить организм от шлаков и токсинов, но как-то незаметно для самой себя я смогла перестроиться и почувствовала энергию и желание чаще двигаться. Я результатами очень довольна!» — подметила актриса.

К слову, худеть после беременности пришлось певицы Нюше, телеведущей Регине Тодоренко, а вот Елизавета Боярская своей фигурой вполне довольна.