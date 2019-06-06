ЗВЕЗДЫ

Кожевникова наглядно показала результат своего похудения

Актриса за три недели сбросила 5 килограммов.

Кожевникова наглядно показала результат своего похудения
Мария Кожевникова (Фото: Globallookpress.com)

У 34-летней Марии Кожевниковой трое сыновей: 5-летний Иван, 4-летний Максим и маленький Василий, которому в июле исполнится два годика. Как и певица Полина Гагарина, актриса набрала лишние килограммы после беременности. Вынашивая второго ребенка, Мария поправилась на 40 килограммов. Будущая мамочка старалась следить за своим рационом, восполняя водный баланс организма, но, несмотря на это, вес стремительно рос.

«Ела я не так уж много, да и воду пила в пределах нормы. А вес стал расти с геометрической прогрессией с седьмого месяца… Врачи пришли к выводу, что вот такая гормональная перестройка у организма», — приводил 7days.ru слова Марии Кожевниковой.

За третью беременность актриса набрала сравнительно немного — всего 13 килограммов. Многодетной мамочке удалось привести фигуру в былую форму. Однако до сих пор Мария следит за своим весом, стараясь удерживать его на одной и той же отметке.

В Instagram актриса опубликовала фотоотчет своего похудения, рассказав о том, что без жесткого ограничения питания и унизительных диет она за три недели сбросила 5 килограммов. Мария наглядно показала результат похудения на фото до и после.

«Я в первую очередь хотела очистить организм от шлаков и токсинов, но как-то незаметно для самой себя я смогла перестроиться и почувствовала энергию и желание чаще двигаться. Я результатами очень довольна!» — подметила актриса.

К слову, худеть после беременности пришлось певицы Нюше, телеведущей Регине Тодоренко, а вот Елизавета Боярская своей фигурой вполне довольна.

Вам может быть интересно:

6-летний сын Прилучного не дает в обиду младшую сестренку Семейное фото: Лопырева поделилась снимком четырехмесячного Марка Лео Материнские будни: Нюша показала на фото семимесячную дочку

Тэги:

звездные детилишний вес. похудениеМария Кожевникова
Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Кожевникова наглядно показала результат своего похудения
Интересно?
Поделись с друзьями: