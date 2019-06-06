6-летний сын Прилучного не дает в обиду младшую сестренку

В одном из недавних интервью Агата Муцениеце призналась, что ее дети прекрасно ладят между собой. Разумеется, между ними иногда вспыхивают ссоры, и на этой почве они могут даже устроить драку, но 6-летний Тимофей считает себя при этом главным защитником 3-летней Мии. Он оберегает девочку от всех обидчиков на детской площадке. Причем некоторые шутки братика понимает только его сестренка, для взрослых же их затеи всегда остаются загадкой.

«У них какие-то свои отношения, в которые мы не лезем. Они любят друг друга. Иногда они меня достают: «Мам, поиграй, мам, поиграй». Я им говорю: «Смотрите, я вас двоих родила для чего? Правильно, чтобы вы играли вместе. Все, идите играйте»» — приводит 7days.ru слова Агаты Муцениеце.

Напомним, что с будущим мужем Павлом Прилучным Агата Муцениеце познакомилась на съемках сериала «Закрытая школа». Актриса не скрывает, что главой и опорой их семьи всегда был и остается Паша. Девушка не стала бы строить отношения со слабым мужчиной, которым могла бы помыкать. При этом Муцениеце всегда с юмором относится к ревности возлюбленного.