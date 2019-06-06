ЗВЕЗДЫ

Ирина Шейк съехала от Брэдли Купера и забрала дочь

Источники сообщили, что пара решила взять паузу в отношениях.

Ирина Шейк съехала от Брэдли Купера и забрала дочь
Ирина Шейк и Брэдли Купер. Фото: globallookpress.com

Сообщения осведомленных источников о расставании Ирины Шейк и Брэдли Купера подтвердились. Российская супермодель съехала из роскошного дома актера в Лос-Анджелесе.

Стоимость особняка в прибрежном районе Pacific Palisades, где пара проживала последние несколько лет, оценивается примерно в 3,6 миллиона долларов. Накануне Шейк видели покидающей дом Купера, двухлетнюю дочь Лею де Сьен модель забрала с собой.

«Их отношения не ладятся уже несколько месяцев. Ирина решила, что будет лучше, если она переедет на новое место», — сообщил инсайдер журналистам The Sun.

Судя по всему, пара до последнего пыталась сохранить семью. На фоне слухов о разрыве Ирина и Брэдли неоднократно появлялись на публике вместе, гуляя с дочкой. Расставание знаменитости не комментируют, но ранее сообщалось, что они охладели друг к другу из-за любовной связи Купера с Леди Гагой. Якобы у артистов начался роман во время съемок фильма «Звезда родилась», где они сыграли влюбленную пару.

Возможно, Шейк и Купер вновь будут вместе. Звезды хотели бы восстановить свой союз ради дочери, поэтому пока их отношения лишь поставлены на паузу.

«В любом случае, они оба очень любят свою малышку», — цитирует собственный источник Cosmopolitan.

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Ирина Шейк съехала от Брэдли Купера и забрала дочь
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