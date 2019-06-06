«Успеют еще наработаться»: Муцениеце старается не нагружать детей

Супруга Павла Прилучного считает, что у малышей должно быть нормальное детство.

Супруга Павла Прилучного актриса Агата Муцениеце не только занята воспитанием детей, но также ведет свой влог «Прилучные будни», рассказывая о самых интересных событиях и необычных моментах своей семейной жизни. У пары подрастают 6-летний сын Тимофей и 3-летняя дочка Мия. По ироничным словам актрисы, ее мужу нравится видеть ее беременной. Однако сама Агата не готова заводить третьего ребенка.

В одном из последних своих интервью, рассуждая о воспитании отпрысков, Муцениеце подметила, что у малышей все-таки должно быть нормальное детство. Агата не стала скрывать, что многие ее знакомые и родственники водят детей на сорок пять кружков в день, лишая их возможности играть и шалить.

«И эти бедные, несчастные, измученные дети не улыбаются, у них какой-то армейский режим… Успеют еще наработаться, а сейчас им нужны игры, активности», — приводит 7days.ru слова актрисы.

В свою очередь, музыкальный продюсер Яна Рудковская старается растить своих сыновей ответственными. Супруга олимпийского чемпиона Евгения Плющенко уверена: ее мальчики знают, каким трудом достаются деньги. 6-летний Саша не только увлекается фигурным катанием, как его папа, он также принимает участие в различных модных показах и рекламных кампаниях.