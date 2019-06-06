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Александр Панкратов-Черный попал в реанимацию прямо с детской площадки

Актер в последние дни жаловался на слабость и низкое давление.

Александр Панкратов-Черный попал в реанимацию прямо с детской площадки
Александр Панкратов-Черный/globallookpress.com

Популярный российский актер Александр Панкратов-Черный перед госпитализацией находился на детской площадке в одном из дворов Москвы, расположенной на Фрунзенской набережной. С кем он там был на данный момент неизвестно. Актеру резко стало плохо. Он упал в обморок. Позже, придя в себя, он набрал номер скорой помощи. Прибывшие на место происшествия медики сразу поняли, что нужна срочная госпитализация. Сейчас за жизнь звезды борются врачи.

Панкратов-Черный попал в больницу с детской площадки/globallookpress.com

Отметим, что в последние дни актер жаловался на слабость и низкое давление. Врачи пока отказываются комментировать состояние здоровья Александра Панкратова-Черного, сообщает канал «РЕН-ТВ».

Александр Панкратов-Черный — один из любимейших российских актеров. Он снялся в нескольких десятках картин, многие из которых стали очень известными в нашей стране. В последнее время актеру не доставалось в силу возраста серьезных ролей. Сейчас звезде советского кинематографа 69 лет. Кстати, совсем скоро, 28 июня, у него юбилей.

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Александр Панкратов-Черный попал в реанимацию прямо с детской площадки
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