Сотникова впервые за пять месяцев показала фото с сестрой

Олимпийская чемпионка Сочи-2014 Аделина Сотникова опубликовала на личной страничке в Instagram свежий снимок со своей младшей сестренкой. Кадр был сделан на вечеринке в честь дня рождения Марии, ей исполнился 21 год. А 1 июля свое 23-летие отпразднует сама спортсменка. Так как разница в возрасте между девушками незначительная — всего два года, им было легко найти время на игры в детстве.

«Мам, пап,спасибо вам за такое сокровище… Бесконечно люблю, моя золотая девочка», — написала Сотникова.

К поздравлениям фигуристки присоединилась и заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова.

«Поздравляю! Здоровья и счастья, девочки», — обратилась к имениннице и ее старшей сестре бывшая наставница Алексея Ягудина. «Спасибо, Татьяна Анатольевна», — поблагодарила тренера Аделина.

Это фото было сделано еще в январе. Впервые за пять месяцев Аделина Сотникова опубликовала свежее фото с сестренкой Машей.

Кадр был сделан на празднике Марии. Напомним, что ранее Аделина публиковала снимки из поездки на Бали. Фигуристка позировала на фоне водопадов, делясь с подписчиками кадрами пляжных фотосессий.