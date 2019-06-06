Малышева объяснила необходимость борьбы с лишним весом

Доктор медицинских наук и ведущая программы «Жить здорово» Елена Малышева заявила, что в природе предусмотрен механизм истребления женщин после 50 лет, с которым необходимо бороться.
«Природе мы, к сожалению, после 50 лет особенно не нужны. Она ищет способ, как от нас избавиться. Способ – с помощью ложки и вилки вырыть себе могилу – один из самых приятных для людей», — рассказала врач RSN.
Для женщин ситуация усугубляется практически полным отсутствием «жиросжигающего» гормона тестостерона. В России женщин с ожирением вдвое больше, чем мужчин. Кроме того, мужчины могут эффективнее избавляться от жира за счет большей мышечной массы.
Малышева подчеркнула, что ожирение протекает безболезненно и никого не настораживает — в России пиковые значения доли женщин с лишним весом приходятся как раз на 55-57 лет. Вместе с тем ожирение чревато множеством проблем: помимо общего с мужчинами повышения риска инфаркта и инсульта, у женщин оно повышает вероятность развития рака груди.
«Сегодня во всех странах мира приняты специальные программы борьбы с лишним весом. Людей стимулируют правильно питаться, заниматься физкультурой, и наша страна тоже идет по этому пути», — резюмировала телеведущая.