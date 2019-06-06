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Семейное фото: Лопырева поделилась снимком четырехмесячного Марка Лео

На фото модель запечатлена с Игорем Булатовым и их маленьким сынишкой.

Семейное фото: Лопырева поделилась снимком четырехмесячного Марка Лео
Виктория Лопырева (Фото: Instagram.com/lopyrevavika)

35-летняя Виктория Лопырева на личной страничке в Instagram опубликовала свежий семейный снимок, на котором она запечатлена с возлюбленным Игорем Булатовым и четырехмесячным сыном Марком Лео. Первенец модели появился на свет в феврале. На фото Виктория предусмотрительно скрыла личико малыша. Всего за семь часов снимок Лопыревой оценили порядка 25 тысяч человек, в том числе и певица Ирина Дубцова. Артистка не так давно вернулась с Мальдив, где она отдыхала вместе с тринадцатилетним сыном Артемом. У мальчика аллергия на цветение, поэтому исполнительница вынуждена увозить его из Москвы хотя бы на месяц из-за пыльцы.

В одном из своих интервью Виктория Лопырева призналась, что на протяжении всей беременности возлюбленный буквально сдувал с нее пылинки. Свое интересное положение в свое время модель раскрыла из-за того, что ей стало труднее скрывать округлившийся животик. Как и певица Нюша она рожала в Майами, заранее определившись с клиникой и медперсоналом. Лопырева сама кормит малыша, отказавшись от искусственного питания, поэтому ей приходится придерживаться определенной диеты.

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Виктория Лопыревазвездные детиИгорь Булатов
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Семейное фото: Лопырева поделилась снимком четырехмесячного Марка Лео
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