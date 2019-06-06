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Рианна арендовала частный остров для записи нового альбома

Певице для работы над музыкальным материалом необходимо полное уединение. Впрочем, для своих близких она готова сделать исключение.

Рианна арендовала частный остров для записи нового альбома
Рианна Фото: Globallookpress

Певица Рианна по данным журнала Forbes была признана самой обеспеченной женщиной в музыкальной мировой индустрии. Состояние звезды оценивается в 600 миллионов долларов, что превышает размер капиталов таких знаменитостей мировой величины, как Бейонсе, Мадонна и Селин Дион.

Устойчивое материальное положение позволяет исполнительнице исполнять практически любые свои желания. Так, свою новую пластинку Рианна пожелала записывать в полном уединении, арендовав для этого частный остров.

Как сообщает The Sun, помимо звукозаписывающей студии, на острове есть тренажерный зал, кинотеатр, бассейн и гостевые коттеджи для команды певицы. Стоимость проживания на острове составляет $25,469 в сутки.

Источник издания отметил, что в полном одиночестве знаменитость оставаться не собирается и уже пригласила близких провести с ней время на острове. Он также добавил, что последнее время Рианна сосредоточилась на коммерции и посвящала максимум времени на разработку одежды и купальников для своего бренда, а теперь готова отдать все время музыке.

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Рианна арендовала частный остров для записи нового альбома
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