Никита Пресняков на празднике братика повидался с отцом и бабушкой

Старший сын Кристины Орбакайте вместе со своей 22-летней супругой Аленой Красновой побывал на детском празднике, который организовали родители маленького Артемия Преснякова. Музыкант пришел поздравить братика с днем рождения, мальчику исполнилось 4 года.

На личной страничке в Instagram Владимир Пресняков-младший опубликовал свежее фото с вечеринки, на которой он запечатлен вместе с сыном Никитой и мамой — 72-летней Еленой Пресняковой.

«Я, мама и сын», — подписал фото певец.

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Младшего сына музыканту родила выпускница «Фабрики звезд» Наталья Подольская. Супруги вместе уже четырнадцать лет. Однако своего первенца певица родила только в 2015 году.

Супруга Никиты Преснякова вела в Stories трансляцию со дня рождения Артемия. На празднике присутствовали и аниматоры, которые должны были развлекать гостей. Напомним, что в марте Алена Краснова вместе с мужем побывала в Нью-Йорке, а зимние каникулы молодые люди провели на Бали. Пара очень любит путешествовать и открывать новые неизведанные места.