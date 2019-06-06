Галкин высказался про позу из йоги Светланы Бондарчук

Модель Светлана Бондарчук в Instagram разместила снимок, на котором она занимается йогой в спортивном зале. Как известно, бывшая супруга режиссера Федора Бондарчука увлечена этой индийской духовной культурой. У нее даже есть своя студия йоги и пилатеса, куда она активно зазывает своих подписчиков.

«Надо все успеть! Ааа», — подписала она фотографию. В комментариях отметился супруг Примадонны отечественной сцены Аллы Пугачёвой популярный телеведущий Максим Галкин. «В такой позе не успеешь», — заметил он. Интересно, что Бондарчук в долгу не осталась и ответила юмористу: «Это самая нейтральная сегодняшняя поза. Кое-что успела», —заявила она.

Отметим, что не так давно Светлана Бондарчук стала гостьей программы «Судьба человека». В студии у Бориса Корчевникова она рассказывала, почему распался ее брак с режиссёром Федором Бондарчуком. Главный редактор глянцевого издания отмечала, что «иногда люди сходят с дистанции», намекая, что именно супруг стал главным действующим лицом в их расставании.

«Порой у людей пропадает взаимодействие. Люди перестают слышать друг друга. Любовь – это такое чувство, над которым надо работать каждый день. Это как ухаживать за садом, за ребенком», — отмечала она.