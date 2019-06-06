ЗВЕЗДЫ

Ольга Шелест призналась, что не любит готовить

Телеведущая рассказала о своих «слабых» женских сторонах.

Ольга Шелест призналась, что не любит готовить
Ольга Шелест Фото: Globallookpress

Телеведущая Ольга Шелест успешно совмещает несколько проектов и растит двоих дочерей, однако и она не может успевать все. Экс-виджей MTV призналась, что некоторые аспекты домашнего хозяйства ей попросту не даются.

По словам Ольги, она не любит готовить и совершенно не стесняется этого.

«Готовить я не люблю! Я не тот человек, который стоит у плиты, вдохновленный каким-то там блюдом. Нет! Я – абсолютный в этом смысле профан», — сказала Шелест «Телепрограмме».

В то же время, переизбыток профессиональных дел, напротив, совершенно не утомляет ее. Она призналась, что очень любит работу и даже расстраивается, когда в ней намечаются вынужденные перерывы.

Также Ольга затронула тему воспитания детей. Она поделилась, что старается обеспечить 3-летней Айрис и 5-летней Музе максимум разнообразных занятий, чтобы они смогли выбрать близкое им по душе, впрочем, телеведущая не ставит цели вырастить вундеркиндов.

«Они с очень раннего возраста посещают всякие «развивашки»: и рисуют, и поют, и карате, и капоэйра, и балет – много всего в их жизни. Но я не ставлю цели вырастить из них музыкантов, актрис или певиц. Неважно, кем они станут. Главное, чтобы девочки выросли счастливыми. И я надеюсь, что воспитываю счастливых детей», — поделилась телеведущая.

Вам может быть интересно:

Ольга Шелест и Елена Кулецкая появятся на площадке детского шоу «Букабу» канала «Карусель» Ольга Шелест устроила праздник для дочери в стиле Дня мертвых Ольга Шелест сделала смелую стрижку

Тэги:

дети Шелестзвездные детиОльга Шелест
Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Ольга Шелест призналась, что не любит готовить
Интересно?
Поделись с друзьями: