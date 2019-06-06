Ольга Шелест призналась, что не любит готовить

Телеведущая Ольга Шелест успешно совмещает несколько проектов и растит двоих дочерей, однако и она не может успевать все. Экс-виджей MTV призналась, что некоторые аспекты домашнего хозяйства ей попросту не даются.

По словам Ольги, она не любит готовить и совершенно не стесняется этого.

«Готовить я не люблю! Я не тот человек, который стоит у плиты, вдохновленный каким-то там блюдом. Нет! Я – абсолютный в этом смысле профан», — сказала Шелест «Телепрограмме».

В то же время, переизбыток профессиональных дел, напротив, совершенно не утомляет ее. Она призналась, что очень любит работу и даже расстраивается, когда в ней намечаются вынужденные перерывы.

Также Ольга затронула тему воспитания детей. Она поделилась, что старается обеспечить 3-летней Айрис и 5-летней Музе максимум разнообразных занятий, чтобы они смогли выбрать близкое им по душе, впрочем, телеведущая не ставит цели вырастить вундеркиндов.

«Они с очень раннего возраста посещают всякие «развивашки»: и рисуют, и поют, и карате, и капоэйра, и балет – много всего в их жизни. Но я не ставлю цели вырастить из них музыкантов, актрис или певиц. Неважно, кем они станут. Главное, чтобы девочки выросли счастливыми. И я надеюсь, что воспитываю счастливых детей», — поделилась телеведущая.