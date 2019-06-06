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Меладзе рассказала, как тепло поздравляла Джанабаеву с рождением первенца

По словам первой жены певца, тогда она и подумать не могла, что это ребенок от ее мужа.

Меладзе рассказала, как тепло поздравляла Джанабаеву с рождением первенца
Альбина Джанабаева/globallookpress.com

Первая супруга певца Валерия Меладзе Ирина стала гостьей программы «Судьба человека». В студии у Бориса Корчевникова она рассказала, почему рухнул ее брак. Отдельно она заострила внимание на певице Альбине Джанабаевой, которая в 2004 году родила своего первенца, сына Константина, от Валерия Меладзе.

Ирина Меладзе рассказала, почему рухнул ее брак/globallookpress.com

По словам Ирины, когда у Джанабаевой родился ребенок, то она набрала ей и тепло поздравила. Естественно, что в тот момент у жены Меладзе не было в голове никаких мыслей, что ребенок рожден в результате отношений с ее мужем. «Я слышала, что Альбина встречалась с каким-то парнем. Подробностей их отношений я, конечно, не знала», — сказала Ирина Меладзе.

Только через два года в 2006 Валерий Меладзе признался супруге в измене. При этом он не стал уточнять, что за девушка у него появилась на стороне. Разлад в звездной семье случился после премии «Муз-ТВ». Как отметила Ирина Меладзе, ее супруг повел себя на вечеринке неподобающим образом. Уже тогда у нее в голове родилась мысль, что у супруга появилась другая женщина. О том, что певец встречается с Джанабаевой Ирина узнала от подруги.

Добавим, что Альбина родила от певца второго ребенка Луку в июле 2014 года. В том же году Ирина и Валерий Меладзе оформили свой развод.

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Альбина ДжанабаеваВалерий МеладзеИрина МеладзеПрограмма "Судьба человека"
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Меладзе рассказала, как тепло поздравляла Джанабаеву с рождением первенца
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