Кайли Дженнер обвинили в жестоком обращении с животными

Одна из самых известных и состоятельных западных знаменитостей Кайли Дженнер не так давно выпустила на рынок новую линейку косметики. Продукты марки Kylie Skin обещают женщинам уход категории «люкс» и решение большинства проблем с кожей, однако пользователи обнаружили ряд несоответствий между заявлениями о своей продукции светской львицы и реальным их составом.

больше по теме Ким Кардашян показала редкие детские фото Кайли Дженнер Звезда хотела поздравить друга с днем рождения архивным фото, но даже не подозревала во что это в итоге выльется в Сети.

Сперва Кайли раскритиковали за «полностью натуральный» скраб, содержащий в составе абразивные частички из скорлупы грецкого ореха, который может в перспективе принести больше вреда, чем пользы, вызывая микроповреждения кожи. Однако затем покупатели выявили более серьезные несоответствия.

Вся косметика, выпускаемая Кайли, по сообщению Cosmopolitan позиционируется как «исключительно веганская», не содержащая сульфатов, парабенов, глютена и ингредиентов животного происхождения. Тем не менее пользователи обнаружили в составе средств для ухода от Дженнер спорные компоненты. Так, в составе ее молочка есть сквален, который добывается из глубоководных акул в южной части Тихого океана. Кроме того, в составе ряда средств присутствует 3-гидроксиацетофенон, получаемый из бобров и глицерин из животных жиров.

Часть поклонников Кайли в то же время утверждает, что все эти ингредиенты являются растительными аналогами заявленных животных компонентов. Сама Дженнер пока не дала официального комментария.