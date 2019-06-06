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Ирина Шейк и Брэдли Купер взяли паузу в отношениях

Пара разорвала отношения, чтобы проверить свои чувства. Возможно, что этот метод приведет не к расставанию, а к новой вспышке страсти.

Ирина Шейк и Брэдли Купер взяли паузу в отношениях
Ирина Шейк и Бредли Купер Фото: Globallookpress

Не так давно в СМИ появилась информация о том, что отношения одной из самых красивых пар мирового шоу-бизнеса — Ирины Шейк и Брэдли Купера буквально «висят на волоске». Тогда же стало известно, что дочь — единственное, что держит молодую семью вместе.

По словам источника Е! Леа де Сен Шейк Купер на сегодняшний день остается единственным объединяющим фактором для знаменитой пары.

«Они хотели бы остаться вместе ради дочери, но нельзя сказать, что им комфортно друг с другом», — заявил источник.

Сперва пара начала по отдельности посещать светские мероприятия. Так, например, Ирина одна явилась на ежегодный Met Gala. Однако источник заявил, что пара решила расстаться, чтобы посмотреть какой будет жизнь раздельно.

«Они проводят время порознь, чтобы понять — будет ли обоим от этого лучше. Оба много вложили в эти отношения и переживают сейчас непростое время. Они будут пробовать разные варианты, чтобы найти тот, который подходит именно им. В любом случае, они оба очень любят свою малышку и это не изменится, несмотря ни на что», — приводит слова источника Cosmopolitan.

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Ирина Шейк и Брэдли Купер взяли паузу в отношениях
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