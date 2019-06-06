На гастролях в России Уитни Хьюстон вызывали нарколога

Еще за несколько лет до смерти, по словам жены Владимира Познера Надежды Соловьевой, певица была сильно больна.

Супруга Владимира Познера Надежда Соловьева не один год работает в фирме, организующей концерты зарубежных звезд в России. Среди них были Тина Тернер, Bon Jovi, Элтон Джон и U2. Требования к организаторам у артистов у каждого свои, но все же принимающей стороне удавалось угодить всем.

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Государственный Кремлевский Дворец

В беседе с журналистами Надежда припомнила случай, которой произошел около 10 лет назад, когда в Россию приезжала Уитни Хьюстон, у которой уже тогда были проблемы с наркотиками. Как признается супруга телеведущего, звезда уже была больна настолько, что выразить это словами невозможно. И при этом, несмотря на то, что все менеджеры ее команды – родственники, никому не было до нее дела. Сестра с братом и его жена были поглощены своими заботами.

В Петербурге среди ночи Соловьеву разбудила сестра Хьюстон с требованием найти наркотики для звезды, у которой начался приступ. Вместо этого Надежда привезла нарколога, которому удалось ее привести в себя. И потом, простуженную певицу жена Владимира Познера водила за руку с собой, потому что знала, без нее Уитни просто пропадет.

Чтобы дочь певицы Кристина Браун не видела свою маму в таком состоянии, Соловьева определила девочку к своим знакомым, в семье которых был ребенок того же возраста. Даже концертные туфли для Хьюстон родня звезды просила у Надежды, хотя сами, забыв об артистке, рыскали по Москве и скупали вещи, пишут «Аргументы и Факты».

«На московском концерте Уитни попыталась спеть песню из фильма «Телохранитель», но не смогла. И заплакала. Когда я вспоминаю об этом, у меня тоже слезы текут», — отметила Соловьева.

Напомним, наркотическая зависимость Утини Хьюстон в конечно итоге привела ее к смерти. Исполнительница скончалась в 2012 году.