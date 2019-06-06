ЗВЕЗДЫ

На гастролях в России Уитни Хьюстон вызывали нарколога

Еще за несколько лет до смерти, по словам жены Владимира Познера Надежды Соловьевой, певица была сильно больна.

На гастролях в России Уитни Хьюстон вызывали нарколога
Уитни Хьюстон. Источник - youtube

Супруга Владимира Познера Надежда Соловьева не один год работает в фирме, организующей концерты зарубежных звезд в России. Среди них были Тина Тернер, Bon Jovi, Элтон Джон и U2. Требования к организаторам у артистов у каждого свои, но все же принимающей стороне удавалось угодить всем.

В беседе с журналистами Надежда припомнила случай, которой произошел около 10 лет назад, когда в Россию приезжала Уитни Хьюстон, у которой уже тогда были проблемы с наркотиками. Как признается супруга телеведущего, звезда уже была больна настолько, что выразить это словами невозможно. И при этом, несмотря на то, что все менеджеры ее команды – родственники, никому не было до нее дела. Сестра с братом и его жена были поглощены своими заботами.

В Петербурге среди ночи Соловьеву разбудила сестра Хьюстон с требованием найти наркотики для звезды, у которой начался приступ. Вместо этого Надежда привезла нарколога, которому удалось ее привести в себя. И потом, простуженную певицу жена Владимира Познера водила за руку с собой, потому что знала, без нее Уитни просто пропадет.

Чтобы дочь певицы Кристина Браун не видела свою маму в таком состоянии, Соловьева определила девочку к своим знакомым, в семье которых был ребенок того же возраста. Даже концертные туфли для Хьюстон родня звезды просила у Надежды, хотя сами, забыв об артистке, рыскали по Москве и скупали вещи, пишут «Аргументы и Факты».

«На московском концерте Уитни попыталась спеть песню из фильма «Телохранитель», но не смогла. И заплакала. Когда я вспоминаю об этом, у меня тоже слезы текут», — отметила Соловьева.

Напомним, наркотическая зависимость Утини Хьюстон в конечно итоге привела ее к смерти. Исполнительница скончалась в 2012 году.

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На гастролях в России Уитни Хьюстон вызывали нарколога
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