Дочь Шукшиной опровергла слова Садальского об отравлении Алибасова

Бари Алибасов находится в реанимации после того, как получил ожог пищевода. 4 июля продюсер по ошибке выпил вместо лимонада средство по очистке труб. Создатель группы «На-На» находится в тяжелом состоянии. Врачи института Склифосовского борются за его жизнь.

Станислав Садальский уверен, что Бари Алибасов попал в больницу не случайно. Актёр обвинил внучку Федосеевой-Шукшиной в отравлении продюсера. По мнению Садальского, Анна Трегубенко (Шукшина) поднесла Алибасову «стакан с отравой».

Анна Трегубенко удивилась, когда узнала о словах Станислава Садальского. Внучка Федосеевой-Шукшиной опровергла заявление актёра. Также она заявила, что в реанимацию никого из родных не пускают. По этой причине Трегубенко не может сообщить о состоянии продюсера.