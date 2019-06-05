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Дочь Шукшиной опровергла слова Садальского об отравлении Алибасова

Анна Трегубенко удивлена, почему актёр выдвинул подобную версию.

Дочь Шукшиной опровергла слова Садальского об отравлении Алибасова
Бари Алибасов. фото: globallookpress

Бари Алибасов находится в реанимации после того, как получил ожог пищевода. 4 июля продюсер по ошибке выпил вместо лимонада средство по очистке труб. Создатель группы «На-На» находится в тяжелом состоянии. Врачи института Склифосовского борются за его жизнь.

Станислав Садальский уверен, что Бари Алибасов попал в больницу не случайно. Актёр обвинил внучку Федосеевой-Шукшиной в отравлении продюсера. По мнению Садальского, Анна Трегубенко (Шукшина) поднесла Алибасову «стакан с отравой».

Анна Трегубенко удивилась, когда узнала о словах Станислава Садальского. Внучка Федосеевой-Шукшиной опровергла заявление актёра. Также она заявила, что в реанимацию никого из родных не пускают. По этой причине Трегубенко не может сообщить о состоянии продюсера.

«Я не знаю, почему Садальский так сказал. У меня с Бари Алибасовым отличные отношения, и мы нормально общаемся», — рассказала Анна Трегубенко порталу «Газета.ру».

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Дочь Шукшиной опровергла слова Садальского об отравлении Алибасова
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