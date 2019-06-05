Ольга Орлова объяснила, какого мужчину видит рядом

После расставания с бизнесменом Александром Кармановым успешная и востребованная певица, а теперь и телеведущая, Ольга Орлова так и не устроила личную жизнь.

Возможно, одной из причин стала боязнь звезды рисковать в отношениях. Недавно она заявила, что ей не хочется пробовать что-то новое из-за боязни разочароваться в мужчинах.

Еще одной причиной мог стать независимый характер бывшей солистки группы «Блестящие». Об этом сама Орлова рассказала на своей странице в Instagram и опубликовала снимок, на котором она позирует в огненно-красном платье.

«Я не тот человек, которого можно контролировать. Мне нужен кто-то, кто будет смотреть, как я что-то делаю и говорить: «это моя девочка»», — подписала фотографию телеведущая.

Большинство поклонников, тем временем, оценили яркий образ любимой певицы и осыпали ее комплиментами.

«Классное платье! Вам очень идёт, Оля!», «Красотка Оля!», «Платье цвета аджики тебе очень идет», — отметили подписчики.

Ранее в огненно-красном платье на публике появилась первая леди США Мелания Трамп, и снова приковала к себе внимание прессы и многочисленных поклонников.