Галкин показал роскошный сад на территории своего замка

Максим Галкин не стесняется показывать свою жизнь 5 миллионам подписчиков в Instagram. На этот раз пародист опубликовал видео роскошного сада возле своего замка. Телеведущий провел для фолловеров своеобразную экскурсию по участку, где все цветет. Поместье мужа Аллы Пугачевой занимает площадь в 1 гектар, из которого 3000 квадратных метров отведены под замок.

Юморист сообщил поклонникам, что вокруг замка растут деревья и различные цветы – ромашки, спирея и бульдонеж. Также на территории можно увидеть деревянный корабль, на котором, видимо, играют пятилетние двойняшки Гарри и Лиза.

Подписчики остались в восторге от вида, который открывается из окон замка. Им также интересно, есть ли у Аллы Пугачевой и Максима Галкина огород, на котором они выращивают домашние овощи.

«Какая красота! Ощущение, что запах передаётся через экран», «Как у вас все просто и со вкусом. Ромашки навеяли времена детства», «Красиво очень, а аромат наверняка божественный», — написали в комментариях.

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Возможно, Максим Галкин решил показать свои владения после скандала с новостью о недвижимости на Кипре. Напомним, в СМИ появилась информация, что супруг Аллы Пугачевой достраивает особняк на острове. Галкин не стал молчать и обвинил издание Андрея Малахова в обмане читателей.