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Виктория Дайнеко налегает на бургеры и не боится располнеть

Певица показала, что будет, если не отказывать себе в любимой еде и не заниматься спортом.

Виктория Дайнеко налегает на бургеры и не боится располнеть
Виктория Дайнеко / Global Look Press

Виктория Дайнеко — талантливая певица, счастливая мать, а также обладательница стройной фигуры, которую она любит демонстрировать на своей странице в Instagram.

32-летняя артистка не стесняется того, что уже полтора года не занимается спортом. Ранее она призналась: ее тело таково, что тренировки делают из нее «качка», ее тело становится слишком накачанным. Такой эффект звезде не нравится. Кроме того, певица позволяет себе есть почти все, что хочется.

Так, Дайнеко разместила на своей странице в Instagram короткое видео, где она в концертном платье с удовольствием поедает гамбургер. Однако артистка добавила, что в булочке нет глютена.

Дальше Виктория опубликовала фото с отпуска в Испании, где она продемонстрировала подписчикам свою аппетитную «пятую точку».

«Наглядный пример того, что будет, если есть бургеры и не заниматься спортом 1,5 года», — подписала снимок 32-летняя Дайнеко.

Большинство поклонников оценили стройную фигуру Виктории, которую ей удается поддерживать в хорошей форме даже без спортивных тренировок.

«На этом фото все прекрасно», «Отличный результат, Вика», «Хочу бургеры… и такую фигуру», «Все шикарно, от этих перенакачанных и силиконовые женских тел уже тошнит», — отметили подписчики в комментариях.

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Виктория Дайнеко налегает на бургеры и не боится располнеть
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