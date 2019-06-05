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Рианна обошла Мадонну в списке самых богатых певиц

Артистка заработала также больше Селин Дион и Бейонсе.

Рианна обошла Мадонну в списке самых богатых певиц
Рианна стала самой богатой певицей мира. Фото: globallookpress©Wiese/face to face

Рианна стала самой состоятельной женщиной в западной музыкальной индустрии. По информации Forbes, капитал певицы барбадосского происхождения достиг шестисот миллионов долларов. Это больше, чем у самых знаменитых див поп-эстрады Мадонны, Селин Дион и Бейонсе.

Так, Мадонну исполнительница хита Umbrella «переплюнула» на 30 миллионов долларов, Дион уступила коллеге по цеху 150 миллионов, а Бейонсе оказалась беднее Рианны на внушительных 200 миллионов долларов.

Правда, львиную долю своего дохода Рианна получает не от музыки. За минувший год 570 миллионов долларов прибыли получил косметический бренд Fenty Beauty, которым певица управляет в сотрудничестве с французской корпорацией LVMH. Предположительно, доля Рианны от выручки составила 15%. Также звезда выпускает собственную линию нижнего женского белья Savage X Fenty, ориентированную на женщин с самыми разными объемами.

«Я никогда не думала, что заработаю так много, но цифры на банковских счетах не помешают мне работать. Деньги меня сейчас просто не беспокоят. Я занимаюсь тем, что мне нравится делать, чем я увлечена», – цитирует Рианну CNN.

К слову, недавно миллионерша пообещала поклонникам, что немного поумерит свой пыл акулы бизнеса и вплотную займется работой над новым альбомом. По материалу Forbes.

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Рианна обошла Мадонну в списке самых богатых певиц
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