ЗВЕЗДЫ

Жена Хабенского показала фото подросшей дочери

Саше исполнилось три года. Ольга Литвинова организовала детский праздник для наследницы.

Жена Хабенского показала фото подросшей дочери
Константин Хабенский. фото: globallookpress

Ольга Литвинова и Константин Хабенский поделились с подписчиками фото с дня рождения старшей дочериСаше исполнилось три годаРодители устроили праздник на свежем воздухе во дворе домаГостей и друзей Саши развлекали аниматоры.

Было много конфеттишариков и, конечно, гостей с подаркамиНа одном из снимков Литвинова держит подросшую дочку на рукахХабенский тоже позировал для фото с шариком.

«Детский праздник — это очень волнительноответственноа главноевеселоСпасибо темкто устроил нам настоящий мультикпраздниксказкуМы в восторгеДети иглавноеродители счастливы», — написала Ольга Литвинова.

У супругов также растет четырехмесячная дочка. Супруги пока не называли имя малышкиКроме дочерейактёр периодически навещает 11летнего сынаИван родился в первом браке с Анастасией СмирновойПосле смерти мамы мальчик остался жить с бабушкой.

Вам может быть интересно:

Константин Хабенский исполнит главную роль в фильме-катастрофе студии Михалкова «Кинотавр-2019»: Хабенский будет судить дебют Паулины Андреевой В мечтах об отпуске: жена Хабенского опубликовала романтичное фото с актером

Тэги:

день рождения дочеридочкаКонстантин ХабенскийОльга Литвина
Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Жена Хабенского показала фото подросшей дочери
Интересно?
Поделись с друзьями: