Жена Хабенского показала фото подросшей дочери

Саше исполнилось три года. Ольга Литвинова организовала детский праздник для наследницы.

Ольга Литвинова и Константин Хабенский поделились с подписчиками фото с дня рождения старшей дочери. Саше исполнилось три года. Родители устроили праздник на свежем воздухе во дворе дома. Гостей и друзей Саши развлекали аниматоры.

Было много конфетти, шариков и, конечно, гостей с подарками. На одном из снимков Литвинова держит подросшую дочку на руках. Хабенский тоже позировал для фото с шариком.

«Детский праздник — это очень волнительно, ответственно, а главное, весело! Спасибо тем, кто устроил нам настоящий мультик, праздник, сказку! Мы в восторге! Дети и, главное, родители счастливы», — написала Ольга Литвинова.

У супругов также растет четырехмесячная дочка. Супруги пока не называли имя малышки. Кроме дочерей, актёр периодически навещает 11—летнего сына. Иван родился в первом браке с Анастасией Смирновой. После смерти мамы мальчик остался жить с бабушкой.