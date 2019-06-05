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«Я знала!»: Лопырева поздравила с беременностью невесту Тимати

Недавно ставшая мамой модель обратилась к Анастасии Решетовой.

«Я знала!»: Лопырева поздравила с беременностью невесту Тимати
Виктория Лопырева поздравила Анастасию Решетову с беременностью. Фото: globallookpress.com

Тимати и Анастасия Решетова больше не скрывают, что вскоре у них родится малыш. Накануне пара впервые подтвердила слухи о беременности, опубликовав снимки девушки с заметно округлившимся животом.

Влюбленных поздравляют не только поклонники, но и звезды шоу-бизнеса. Комментарии к «беременной» фотосессии в Instagram уже оставили фотомодель и светская львица Елена Перминова, а также Виктория Лопырева.

«Я знала! Счастья тебе, детка!» – написала в блоге Решетовой красавица-модель.

Фото: Instagram@volkonskaya.reshetova

Анастасии только еще предстоит погрузиться в заботы о новорожденном, а жизнь Виктории с появлением малыша уже изменилась. Так, 35-летней возлюбленной предпринимателя Игоря Булатова пришлось отказаться от поездки на кинофестиваль в Канны. Она призналась, что не может оставить сына даже на несколько дней, а брать его с собой во Францию слишком хлопотно.

Что касается невесты Тимати, модель до последнего скрывала свое интересное положение. Но поклонники давно подозревали, что она ждет ребенка. 22-летнюю Анастасию видели в элитной клинике «Лапино», где рожают многие знаменитости. В Instagram же девушка публиковала архивные кадры, на которых у нее идеально плоский живот.

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«Я знала!»: Лопырева поздравила с беременностью невесту Тимати
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