«Я знала!»: Лопырева поздравила с беременностью невесту Тимати

Тимати и Анастасия Решетова больше не скрывают, что вскоре у них родится малыш. Накануне пара впервые подтвердила слухи о беременности, опубликовав снимки девушки с заметно округлившимся животом.

Влюбленных поздравляют не только поклонники, но и звезды шоу-бизнеса. Комментарии к «беременной» фотосессии в Instagram уже оставили фотомодель и светская львица Елена Перминова, а также Виктория Лопырева.

«Я знала! Счастья тебе, детка!» – написала в блоге Решетовой красавица-модель.

Анастасии только еще предстоит погрузиться в заботы о новорожденном, а жизнь Виктории с появлением малыша уже изменилась. Так, 35-летней возлюбленной предпринимателя Игоря Булатова пришлось отказаться от поездки на кинофестиваль в Канны. Она призналась, что не может оставить сына даже на несколько дней, а брать его с собой во Францию слишком хлопотно.

Что касается невесты Тимати, модель до последнего скрывала свое интересное положение. Но поклонники давно подозревали, что она ждет ребенка. 22-летнюю Анастасию видели в элитной клинике «Лапино», где рожают многие знаменитости. В Instagram же девушка публиковала архивные кадры, на которых у нее идеально плоский живот.