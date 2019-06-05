Пелагея сменила укладку и стала неузнаваемой для поклонников

После напряженной работы Пелагея и ее супруг Иван Телегин решили взять паузу и отправились на Мальдивы. По приезде хоккеист опубликовал фотографию с женой на своей странице в соцсети Instagram.

«Прибыли на отдых с моей любимой женушкой», — подписал снимок 27-летний спортсмен.

Пелагея на фото позировала с длинными распущенными волосами, а ведь поклонники привыкли видеть ее с другой укладкой. Обычно певица заплетает косы или собирает волосы в узел. Видимо, в отпуске Пелагея решила отдохнуть от причесок. Многие поклонники Ивана Телегина отметили, что не сразу узнали Пелагею.

«Пелагея очень красивая!», «Это точно Полина? Вообще не узнать. На фотографии девушка лет таки 23. Красивые, что тут скажешь. Удачного отдыха», «Поля такая необычная здесь…», — написали интернет-пользователи в комментариях.

Многие также не забыли сказать, какая красивая пара — Иван Телегин и певица Пелагея, а также пожелали супругам хорошего отдыха.

Напомним, что совсем недавно артистка завершила свой тур по городам России. Не обошлось без курьезов. Так, в Астрахани из-за пробоины в крыше концертного зала на Пелагею начала капать вода — на улице в тот момент начался дождь.