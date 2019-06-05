ЗВЕЗДЫ

Пелагея сменила укладку и стала неузнаваемой для поклонников

Супруг певицы поделился совместным снимком.

Пелагея сменила укладку и стала неузнаваемой для поклонников
Пелагея / Global Look Press

После напряженной работы Пелагея и ее супруг Иван Телегин решили взять паузу и отправились на Мальдивы. По приезде хоккеист опубликовал фотографию с женой на своей странице в соцсети Instagram.

«Прибыли на отдых с моей любимой женушкой», — подписал снимок 27-летний спортсмен.

Пелагея на фото позировала с длинными распущенными волосами, а ведь поклонники привыкли видеть ее с другой укладкой. Обычно певица заплетает косы или собирает волосы в узел. Видимо, в отпуске Пелагея решила отдохнуть от причесок. Многие поклонники Ивана Телегина отметили, что не сразу узнали Пелагею.

Комментарии
www.instagram.com/itelegin07/

«Пелагея очень красивая!», «Это точно Полина? Вообще не узнать. На фотографии девушка лет таки 23. Красивые, что тут скажешь. Удачного отдыха», «Поля такая необычная здесь…», — написали интернет-пользователи в комментариях.

Многие также не забыли сказать, какая красивая пара — Иван Телегин и певица Пелагея, а также пожелали супругам хорошего отдыха.

Напомним, что совсем недавно артистка завершила свой тур по городам России. Не обошлось без курьезов. Так, в Астрахани из-за пробоины в крыше концертного зала на Пелагею начала капать вода — на улице в тот момент начался дождь.

Вам может быть интересно:

«Дождь идёт»: Пелагея удивилась дыре в крыше концертного зала во время выступления Аглая Тарасова проводит время на Мальдивах вместе с Анной Цукановой-Котт Анастасия Волочкова на «Харлее» пообещала сюрпризы своим поклонникам

Тэги:

Иван ТелегинМальдивыпевица ПелагеяПелагеяПелагея и Иван Телегин
Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Пелагея сменила укладку и стала неузнаваемой для поклонников
Интересно?
Поделись с друзьями: