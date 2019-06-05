Регина Тодоренко сыграет свадьбу с Топаловым в Италии

В декабре прошлого года Регина Тодоренко стала счастливой матерью. Экс-ведущая «Орла и решки» родила сына от Влада Топалова. Певец активно участвует в воспитании наследника, пока Тодоренко строит карьеру. В 2018 году за несколько месяцев до рождения сына пара тихо расписалась в загсе, однако продолжила мечтать о пышной свадьбе.

Недавно Регина Тодоренко призналась, что в скором времени сыграет свадьбу. Звездная пара рассказала журналистам, что планирует торжество в июле. По словам Топалова, праздник для Тодоренко значит многое, поэтому за телеведущей остается последнее слово в выборе места свадьбы.

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Звездная пара хочет провести праздник в Италии, но пока выбирает между Тосканой и Сорренто. Певец попросил сестру Алину заняться организацией свадьбы. Молодожены позовут 60 человек с детьми. Пара планирует заселить всех гостей в отель, что будет непросто сделать в курортный сезон.