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Настя Каменских поделилась снимком топлес из душа

Помимо откровенного кадра на своей странице в Instagram, певица в очередной раз трогательно призналась в любви к Потапу.

Настя Каменских поделилась снимком топлес из душа
Настя Каменских и Потап/globallookpress.com

Певица Настя Каменских разместила на своей страничке в Instagram откровенную фотографию. На снимке она топлес в душе. Звезда в очередной раз очень трогательно призналась в любви к Потапу, а также прорекламировала его новую песню «Константа», которая уверенно занимает вершины украинских хит-парадов.

«Быть вместе в своем собственном мире. Четыре миллиона просмотров песни «Константа» Потапа. Волшебство любви», — заявила певица.

Настя Каменских и Потап, которые были знакомы с 2006 года, сыграли свадьбу 23 мая в одном из элитных ресторанов под Киевом. На торжестве собралось несколько сотен человек, их самые близкие друзья. Развлекала публику весь вечер певица Верка Сердючка. Кстати, после Андрей Данилко признавался, что у него было несколько душевных разговоров с Настей Каменских. Певица признавалась в любви к своему мужу и говорила, что хочет от него детей. Основной посыл песни «Константа» как раз в том, что Потап в ней выражает свои чувства и признается, что хочет ребенка от своей супруги.

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Настя Каменских поделилась снимком топлес из душа
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