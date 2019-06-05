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Валюшкина не запрещает дочери экспериментировать с волосами

Актриса из фильма «Я худею» Елена Валюшкина старается не оказывать давления на своих наследников, при этом принимая активное участие в их жизни.

Валюшкина не запрещает дочери экспериментировать с волосами
Елена Валюшкина (Фото: Globallookpress.com)

56-летняя Елена Валюшкина в интервью Teleprogramma.pro заговорила о воспитании детей. У актрисы из фильма «Я худею» есть сын Василий, который появился на свет в 1997 году, и дочка Мария, она родилась в 2003-м. Рассуждая о материнстве, Елена Викторовна призналась, что старается не давить на детей. А они, в свою очередь, прислушиваются к родительским советам.

«Они делают то, что хотят. Но в рамках разумного. И если бы моя дочь решила стать певицей, я бы, конечно же, ей помогла. Но если им в голову придут какие-то совсем бредовые идеи, то я, имея жизненный опыт, буду отговаривать», — призналась актриса.

Дочка Елены любит экспериментировать с внешностью. Девочка уже несколько раз меняла оттенок волос, выбирая самые неожиданные цвета — то розовый, то бордовый. Актриса не запрещает Маше играть с образами.

«Волосы — это ерунда. Зачем из-за этого переживать?» — вопрошает Валюшкина.

А вот сын актрисы уже сделал себе пирсинг и татуировку. Однако на этом юноша пока решил остановиться.

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Валюшкина не запрещает дочери экспериментировать с волосами
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