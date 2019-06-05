Суд снял обвинения в изнасиловании с Криштиану Роналду

Из суда Лас-Вегаса, где рассматривался иск Кэтрин Майорги против Криштиану Роналду, поступило уведомление о добровольном прекращении дела об изнасиловании. Причина, по которой оно было закрыто, не уточняется. Неизвестно также, заключили ли стороны конфликта какое-либо соглашение.

В сентябре 2018 года американка заявила, что знаменитый футболист изнасиловал ее в 2009 году, чем нанес ей крайне серьезную моральную травму. Дело происходило в одной из гостиниц Лас-Вегаса, в апартаментах Роналду. Спортсмен, со своей стороны, все обвинения категорически отрицал, однако встречный иск его адвокаты так и не подали.

Полиция Лас-Вегаса начала расследование дела в минувшем январе. В интересах следствия американские правоохранительные органы сделали запрос в Италию на взятие у Криштиану образцов ДНК.

Обвинение в отношении форварда «Ювентуса» нарушило все планы клуба. В связи с громким скандалом итальянцы не участвуют в предсезонном турнире, который пройдет в США уже этим летом. Организаторы мероприятия пошли на данный шаг, чтобы избежать задержания Роналду американскими властями.

Несмотря ни на что, Криштиану остается одним из самых популярных игроков. А в 2016 году, по версии ФИФА, он был признан лучшим футболистом мира.

По материалу издания Bloomberg.