Ирина Меладзе рассказала, как ее сердце покорил известный певец

Первая супруга певца Валерия Меладзе Ирина стал гостьей программы «Судьба человека». В студии у Бориса Корчевникова она рассказала, как начинался ее роман с будущем мужем. Они познакомились на третьем курсе института. Он предложил ей потанцевать на дискотеке, и она согласилась. При этом Ирина была уверена, что будущей звезде на самом деле понравилась ее подруга.

«В конце танца я была уверена, что он спросит меня о подруге. Он же вдруг начал задавать вопросы, как я отношусь к грузинам. Я ответила, что для меня самое важное, чтобы человек был хороший. К третьему курсу у всех моих подруг были парни, а у меня нет. Я разрешила, чтобы он проводил меня до дома. Валера был очень деликатен. Было видно, что он влюблен», — заметила она.

При этом вскоре Ирина влюбилась в совсем другого человека – спортсмена. «Валера писал мне письма. Он на каникулы уехал в отпуск домой в Грузию, но я перестала отвечать. Осенью он приехал ко мне. Буквально прилетел на крыльях любви, а я была уже не одна. Для него это, конечно, было шоком. Произошла немая сцена, он собрал вещи и ушел», — рассказала она.

При этом вскоре Ирина поняла, что жизнь со спортсменом не сахар. У него был тяжёлый характер, на фоне которого Меладзе казался ей плюшевым мишкой. Ирина стала искать повод, как снова начать встречаться с Меладзе. Она перекрасилась в брюнетку. «Шесть дней я искала встречи с ним. Как он потом рассказывал, когда меня увидел, то даже испугался. Волосы были чересчур черными. Он даже подумал, что я чем-то болею. Понимаете, в жизни у меня все было по плану. Я знала с детства, что в институте должна выйти замуж», — отметила Ирина.

Также она вспомнила, что уже будучи беременной муж спрашивал любит ли она его. Она честно ответила, что пока нет, но со временем могут вспыхнуть чувства. «Валера тогда очень переживал, зачем я ему такое рассказываю, но я привыкла говорить правду и не могла ему врать», — сказала Ирина Меладзе.