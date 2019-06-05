Нюша опровергла версию Крида о причине их расставания

28-летняя Нюша стала гостьей шоу «Нежный редактор». На съемках девушка рассказала о своих взаимоотношениях с бывшим подопечным рэпера Тимати — Егором Кридом. Для самой певицы эта страница из ее личной жизни уже давно перевернута. Исполнительница счастлива в браке с Игорем Сивовым, вместе они воспитывают семимесячную дочку.

Певице напомнили слова ее экс-возлюбленного, будто они расстались из-за того, что близкие Нюши якобы были против ее романа с начинающим артистом без больших средств и достатка. В ответ артистка заявила, что в подобной ситуации она не стала бы воспринимать советы даже родственников, так как искренние чувства, по мнению певицы, превыше любых материальных благ.

«Если бы я не верила в него, то не провела бы с ним и часа. Парню было 18 лет, он очевидно талантлив, достаточно смышлен во многих вещах. Я понимала, что пройдет время, и он обязательно добьется успеха с его амбициями», — подметила Нюша.

Сейчас певица вполне довольна своей жизнью, рядом с ней ее любимые люди: муж и дочка. Кроме того, артистка занимается собственной карьерой. Исполнительница призналась, что просто не смогла бы сидеть дома в декрете, так как не представляет себя без сцены.