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Нюша опровергла версию Крида о причине их расставания

В YouTube-шоу «Нежный редактор» певица четко дала понять, что для нее искренние чувства превыше любых материальных благ.

Нюша опровергла версию Крида о причине их расставания
Нюша (Фото: Globallookpress.ocm)

28-летняя Нюша стала гостьей шоу «Нежный редактор». На съемках девушка рассказала о своих взаимоотношениях с бывшим подопечным рэпера Тимати — Егором Кридом. Для самой певицы эта страница из ее личной жизни уже давно перевернута. Исполнительница счастлива в браке с Игорем Сивовым, вместе они воспитывают семимесячную дочку.

Певице напомнили слова ее экс-возлюбленного, будто они расстались из-за того, что близкие Нюши якобы были против ее романа с начинающим артистом без больших средств и достатка. В ответ артистка заявила, что в подобной ситуации она не стала бы воспринимать советы даже родственников, так как искренние чувства, по мнению певицы, превыше любых материальных благ.

«Если бы я не верила в него, то не провела бы с ним и часа. Парню было 18 лет, он очевидно талантлив, достаточно смышлен во многих вещах. Я понимала, что пройдет время, и он обязательно добьется успеха с его амбициями», — подметила Нюша.

Нюша
Нюша сразу поняла, что Егор Крид талантливый и сможет добиться успеха. Фото: кадр из шоу «Нежный редактор»

Сейчас певица вполне довольна своей жизнью, рядом с ней ее любимые люди: муж и дочка. Кроме того, артистка занимается собственной карьерой. Исполнительница призналась, что просто не смогла бы сидеть дома в декрете, так как не представляет себя без сцены.

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Егор КридНюшаПрограмма "Нежный редактор"
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Нюша опровергла версию Крида о причине их расставания
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