«Нашему Майклу полгода»: Топалов поздравил жену цветами

В свое отсутствие музыкант поздравил Регину Тодоренко с важной датой, отправив ей букеты цветов. Их первенцу исполнилось шесть месяцев.

Ведущая проекта «Пятница с Региной» опубликовала в Stories свежие кадры, отметив, что сегодня их с Владом первенцу исполняется шесть месяцев. И хотя возлюбленный Тодоренко сейчас находится не дома, он не забыл о важной для их семьи дате. Ведь маленькому Майку (Так Мишу называют близкие, — Прим. ред.) уже полгодика. Влад поблагодарил Регину за рождение сына, прислав ей букеты цветов.

«Сегодня полгода нашему Майклу. И папы нет рядом. Но, зато он нам передал целую кучу цветов. Обожаю тебя», — отметила Тодоренко.

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В перерывах между съемками Регина Тодоренко разучивает с сыном английские слова. При этом телеведущая надеется, что ее старания окупятся в будущем. А Влад Топалов хочет записать первенца в музыкальную школу, но не для того, чтобы навязать малышу будущую профессию. Ему важно, чтобы ребенок мог развивать свои таланты.