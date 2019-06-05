«Отпуск закончился»: Кудрявцева вернулась в Москву после каникул

Супруга хоккеиста Игоря Макарова ведет сразу две передачи — «Секрет на миллион» и «Звезды сошлись» на телеканале НТВ. Покинув Майами, Лера Кудрявцева приступила к съемкам.

Свой 48-й день рождения Лера Кудрявцева отпраздновала в Майами. В отпуск телеведущая отправилась вместе с мужем, хоккеистом Игорем Макаровым, и девятимесячной дочкой Машей. Пока возлюбленная спортсмена проводила время с семьей, на съемках шоу «Звезды сошлись» с Оскаром Кучерой ее подменяла экс-солистка группы «Блестящие» Ольга Орлова.

В Stories Лера Кудрявцева опубликовала свежие кадры, которые были сделаны в ее гримерной. Супруга Макарова уже приступила к работе. Она также ведет программу «Секрет на миллион» на телеканале НТВ.

«Отпуск закончился. Все», — добавила Кудрявцева.

Напомним, что Лера не стала засиживаться в декретном отпуске. Спустя несколько недель после родов она в качестве ведущей приняла участие в сочинском фестивале «Новая волна». Заботиться о новорожденной малышке ей помогали опытные нянечки. Маленькая Маша уже научилась ползать и уверенно сидит на детском коврике. По словам самой Леры, теперь она не может засиживаться на вечеринках, так как дома ее ждет малышка.